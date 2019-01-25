Виставу організатори планують провести і в інших містах України

Вони не бачать, але добре співають та декламують довгі вірші. Незрячі юні актори з різних куточків зібрались на сцені у Львові. Діти виступили у різдвяній виставі-мюзиклі "Казка на білих лапах". На прем'єрі побували наші журналісти.

До прем'єри - лічені хвилини. Юні актори за кулісами чекають на початок. Хвилювань не показують. У забобони теж не вірять, тож із гарним настроєм перед своїм виступом дають інтерв'ю. До камери Івана підводять за руку.

"- На сцені я буду грати роль. - Я не насправді твоя мама. - Знаю. Я знаю голос своєї мами і голос ваш. - Я тобі бажаю успіху зараз".

Іван Одейчук приїхав із Рівненської області. Хлопчик у виставі розповідатиме вірші. На львівській сцені палацу Гната Хоткевича вперше. Зізнається, досвід є, тож виступати не боїться. Залюбки розповідає про найцікавіше у виставі.

"Зараз згадаю. Найцікавіше - це розказувать із Марічною вірш, бо Марічка моя найкраща подруга", - говорить Іван Одейчук, учасник вистави.

Разом із Іваном у виставі - мюзиклі свою роль виконає десятирічна Ліза. Аби вивчити пісню, Лізі знадобилося всього два дні.

"Мені подобається ця пісня, бо вона про Ісуса Христа. Ішло троє царів і в вони знайшли стайню, і там лежав Ісус в яслах. І я відчуваю таке приємне хвилювання, таке натхнення", - говорить Ліза Москаленко, учасниця вистави (Миколаївська область).

Майже дві години незрячі діти розповідали вірші та співали пісень. З-за лаштунків їм допомагали виходити актори-ангели. І хоча діти не бачили глядачів - оплески чули гучні.

У мюзиклі виступили 15 незрячих дітей. Більшість із них на цій сцені вперше. Репетирувати до Львова приїжджали діти із сусідніх областей. Із Дніпра, Миколаєва, Хмельницького чи Рівного. Юні актори читали сценарій та вчили твори самі дома. Організатори - співаки вірно наспівували пісні та інтернетом надсилали дітям.

"Я час від часу приходжу до ресурсного центру начитуавати аудіо-книжки. Так для незрячих дітей. Коли Оксана сказала, що є співочі діти, мене це як блискавкою вдарило і подумав чому б і ні. Щоб якось долучити до якогось, як молоді кажуть, якогось двіжу", - говорить Ярослав Нудик, автор проекту ("Піккардійська Терція").

Після Львова виставу організатори планують провести в інших містах України.