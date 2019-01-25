Китай заблокировал поисковик Microsoft [ Редактировать ]
Власти Китая ввели санкции против поисковика от Microsoft. 23 января пользователи начали жаловаться на недоступность поисковой системы Cn.bing.com, сообщает Financial Times.
Информацию подтвердили местные компании связи. Сама Microsoft еще не получила официальных комментариев от китайских властей. В компании заявили, что проблему изучают.
Ранее под горячую руку властей попали Google, Facebook и Twitter. Однакоразработчики Microsoft Bing до недавнего времени активно сотрудничали с властями, даже выпустили версию поисковика с жесткой цензурой.
Ранее Microsoft заявила о прекращении поддержки ОС Windows Mobile.
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