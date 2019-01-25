В пятницу, 25 января, в Черном море прекратили активную фазу поиска пропавших без вести моряков из горящих танкеров. Об этом сообщают "РИА Новости".

Там отметили, что привлеченные к поиску суда уже отпущены.

"Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены", - сказал собеседник агентства.

Ранее мы сообщали о том, что судна было задействованы в поставках газа.