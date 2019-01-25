На Волыни ограбили еще один храм Украинской Православной Церкви, уже четвертый в области за последние несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Инцидент произошел 24 января в селе Семки в Свято-Михайловском храме.

О преступлении стало известно от настоятеля протоиерея Николая Новосада, который также служит в селе Розничи.

Как сообщалось, в ночь на 23 января воры ворвались в 3 храма на территории области.