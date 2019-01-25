На Волыни ограбили четвертый за месяц храм УПЦ [ Редактировать ]
На Волыни ограбили еще один храм Украинской Православной Церкви, уже четвертый в области за последние несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
Инцидент произошел 24 января в селе Семки в Свято-Михайловском храме.
О преступлении стало известно от настоятеля протоиерея Николая Новосада, который также служит в селе Розничи.
Как сообщалось, в ночь на 23 января воры ворвались в 3 храма на территории области.
по теме
На Волыни за день воры ворвались в три храма УПЦ
В среду, 23 января, на Волыни от действий воров пострадала собственность сразу на трех приходов Украинской Православной Церкви.
В Кривом Роге произошло дерзкое ограбление (видео)
В Кривом Роге четыре человека в масках ворвались в ювелирный магазин и забрали драгоценности
Депутати узаконили рейдерське захоплення майна Української Православної Церкви - Віктор Медведчук
Віктор Медведчук занепокоєний скандальними змінами до законів про релігійні організації
Священики Чернігівщини закликають припинити розпалювання релігійної ворожнечі
Священики разом з громадою звернулися до влади з проханням припинити свавілля і склали звернення проти переходу до ПЦУ
В Киеве за обедом в ресторане мужчину обчистили на 72 тысячи
В Киеве, в Печерском районе, в популярном ресторане PetruS-ь произошло ограбление