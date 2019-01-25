В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман.

Как сообщают синоптики, 26 января, на дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10° мороза, в северных регионах и Харьковской области 8-13° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях 0-6° тепла.

В Киеве 26 января прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

27 января согласно прогнозу, на выходные в восточных и большинстве центральных областей небольшие на Левобережье умеренные) осадки в виде снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега; в южных областях преимущественно небольшой дождь; на остальной территории небольшой снег.

В Украине, кроме западных и северных областей, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в южной и в восточной части страны около 0°, на остальной территории 4-9° мороза, 26 января в северных и Харьковской областях 8-13° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях 1-6° тепла.

28 - 29 января синоптики прогнозируют в Украине небольшой снег, днем с дождем, в южной, 29 января и в восточной части преимущественно без осадков. Температуре 28 января ночью 3-9° мороза (в северных и центральных областях до 11° мороза), днем от 4° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-7° тепла; на севере Левобережья ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза; 29 января повышение ночной температуры на 3-5°, дневная существенно не изменится.

В Киеве, ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, только ночью 28 января без осадков. Температура ночью 28 января 6-11° мороза, 29 января 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.

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