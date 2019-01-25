Китайский Новый год 2019 - это главный восточный праздник, посвященный встрече нового года, который в последнее время пользуется большой любовью и популярностью не только на Востоке, но и у европейцев.

История

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нень (по-китайски (nián) означает "год"). Нень приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских жителей, особенно детей. Чтобы защитить себя, жители клали еду при входе в помещение, напротив двери, с приходом каждого нового года. Согласно преданию, чем больше будет еды, тем добрее и уступчивее будет зверь, а после того как Нень насытится приготовленной для него едой, он больше не нападёт на людей и оставит их в покое.

Однажды люди увидели, что Нень испугался маленького ребенка, одетого в красную одежду и решили, что он боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают монстра и вынуждают его обходить поселения.

Традиции Китайского Нового года

У китайцев праздник Нового года называется "встреча после разлуки". Так на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда на все члены семьи собираются все вместе за праздничным столом. Считается, что на Китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами. Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады. Завершается Китайский новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

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