В аэропорту "Борисполь" нервный марокканец напал на пограничника (видео) [ Редактировать ]
Житель Марокко, прибывший в Украину, устроил дебош в аэропорту "Борисполь". Выяснив, что в Украину его не пустят, иностранец напал на пограничника и попытался исцарапать тому лицо. Попытка хулиганства была пресечена, марокканца все равно посадили на обратный рейс и депортировали.
Причина, чтобы не пускать в страну очередного марокканца, была уважительной: 27-летний иностранец не мог объяснить, за какие средства он будет жить в Украине и чем планирует заниматься. Мужчина пытался доказать, что будет учить украинских детей английскому языку, но, как выяснилось, сам он английский знает плохо. Достаточной денежной суммы на первое время у иностранца также не нашлось.
Учитывая, что гражданин Марокко прилетел из Стамбула, иностранца отправили в Турцию обратным рейсом. В Украину марокканцу запретили въезд на ближайшие три года.
В Госпогранслужбе подсчитали, что за 2018 год отказали во въезде 4650 потенциальным нелегальным мигрантам. В Украину не смогли въехать более ста граждан Марокко.
Ранее мы писали, что в Одессе задержали гражданина России с поддельными документами.
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