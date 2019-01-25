Житель Марокко, прибывший в Украину, устроил дебош в аэропорту "Борисполь". Выяснив, что в Украину его не пустят, иностранец напал на пограничника и попытался исцарапать тому лицо. Попытка хулиганства была пресечена, марокканца все равно посадили на обратный рейс и депортировали.

Причина, чтобы не пускать в страну очередного марокканца, была уважительной: 27-летний иностранец не мог объяснить, за какие средства он будет жить в Украине и чем планирует заниматься. Мужчина пытался доказать, что будет учить украинских детей английскому языку, но, как выяснилось, сам он английский знает плохо. Достаточной денежной суммы на первое время у иностранца также не нашлось.

Учитывая, что гражданин Марокко прилетел из Стамбула, иностранца отправили в Турцию обратным рейсом. В Украину марокканцу запретили въезд на ближайшие три года.

В Госпогранслужбе подсчитали, что за 2018 год отказали во въезде 4650 потенциальным нелегальным мигрантам. В Украину не смогли въехать более ста граждан Марокко.

Ранее мы писали, что в Одессе задержали гражданина России с поддельными документами.