Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

Как отметили в министерстве, на конец 2018 года внешний долг составлял 1 397,22 млрд грн (64,43% от общей суммы) или 50,46 млрд долларов, внутренний долг - 771,41 млрд грн (35,57%) или 27,86 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 860,50 млрд грн (85,79% от общей суммы) или 67,19 млрд долларов. Гарантированный государством долг составлял 308,13 млрд грн (14,21%) или 11,13 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.