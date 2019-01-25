Госдолг Украины за год вырос на 2 млрд [ Редактировать ]
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.
Как отметили в министерстве, на конец 2018 года внешний долг составлял 1 397,22 млрд грн (64,43% от общей суммы) или 50,46 млрд долларов, внутренний долг - 771,41 млрд грн (35,57%) или 27,86 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 1 860,50 млрд грн (85,79% от общей суммы) или 67,19 млрд долларов. Гарантированный государством долг составлял 308,13 млрд грн (14,21%) или 11,13 млрд долларов.
Ранее мы писали о том, что Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.
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