Украинская певица Джамала ее муж Сеит-Бекир впервые стали родителями в марте 2018 года. С тех пор артистка часто радует поклонников снимками со своим сыном Эмир-Рахманом. В этот раз Джамала разместила трогательное черно-белое фото на своей странице в Instagram.

На снимке она держит сына на руках и крепко обнимает.

"Каждый день - день объятий. Приблизительно так мы ходим уже второй день", - подписала пост артистка.

Поклонников творчества Джамалы это фото не оставило равнодушным:

"Этим счастьем надо наслаждаться...они так быстро растут...", "Соскучился по маме", "Какие хорошенькие", "Самое лучшее ожерелье для женщины-это руки ребенка обнимающие ее шею", "Джамала, вы прелесть! Я думаю у вас очень добрая душа".

Напомним, певица Анна Седокова шокировала сеть откровенными фото.