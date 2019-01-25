Джамала покорила поклонников трогательным фото с сыном [ Редактировать ]
Украинская певица Джамала ее муж Сеит-Бекир впервые стали родителями в марте 2018 года. С тех пор артистка часто радует поклонников снимками со своим сыном Эмир-Рахманом. В этот раз Джамала разместила трогательное черно-белое фото на своей странице в Instagram.
На снимке она держит сына на руках и крепко обнимает.
"Каждый день - день объятий. Приблизительно так мы ходим уже второй день", - подписала пост артистка.
Поклонников творчества Джамалы это фото не оставило равнодушным:
"Этим счастьем надо наслаждаться...они так быстро растут...", "Соскучился по маме", "Какие хорошенькие", "Самое лучшее ожерелье для женщины-это руки ребенка обнимающие ее шею", "Джамала, вы прелесть! Я думаю у вас очень добрая душа".
Напомним, певица Анна Седокова шокировала сеть откровенными фото.
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