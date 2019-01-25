Выступая по телевидению, все люди стараются казаться умнее: лучшие цитаты Владимира Высоцкого [ Редактировать ]
В среду, 25 июля 1980 в собственной квартире во сне умер Владимир Семенович Высоцкий - советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений и сценариев.
Давайте вспомним слова Владимира Семеновича, которые неподвластны времени.
Зачем мне быть душою общества, когда души в нем вовсе нет!
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится.
Никогда не суди с первого взгляда ни о собаке, ни о человеке. Потому что, простая дворняга… может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности … может оказаться редкой сволочью…
Если отвернутся, значит недостаточно любили.
Почему-то все люди, выступая по телевидению, стараются казаться умнее, чем они есть на самом деле. Всегда есть котурны во время этих передач. И даже самые уважаемые мною поэты, писатели или актеры, которых я жутко люблю, когда они играют на экране, в таких передачах почему-то не умнее, но чуть-чуть другие, чем они есть. А ведь самое интересное узнать, какие они на самом деле.
Напомним, что 25 января свой день рождения празднует Тина Кароль.
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