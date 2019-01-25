Практически каждый студент, который сталкивается с написанием эссе в первый раз, задается вопросами: "Как написать хорошее эссе?" и "Что отличает хорошее эссе от плохого?".

Говоря о хорошем эссе, оно включает в себя, но не ограничивается, следующими факторами: соответствие теме, отсутствие плагиата, грамотность, структурированность, своевременная сдача. Некоторые студенты могут ошибочно полагать, что преподаватель задает очередную письменную работу "потому что ему так хочется" или "чтобы помучить студентов" и так далее. Однако, главной задачей эссе является проверка того, усвоили ли вы учебный материал и что вы думаете на счет той или иной проблемы. В данной статье мы поделимся с вами пятью советами касательно того, как написать хорошее эссе.

Понимание темы

Неважно как хорошо вы умеете писать, от правильности понимания темы зависит будет ли ваша работа принята преподавателем или нет. Даже если вы хотите прибегнуть к использованию таких сервисов как Edubirdie, правильность понимания темы поможет вам объяснить писателю что вы хотите увидеть и понять, нравится ли вам результат или нет. Если вы чувствуете, что возможно вы не понимаете тему до конца, следует обратиться к преподавателю за консультацией. Вы также можете поискать материал в интернете, чтобы сформировать понимание данной темы эссе.

Структурированность подачи

Когда вы разобрались с темой, необходимо продумать структуру вашей работы. Типичными элементами эссе являются вступление, основная часть, выводы. Продумайте план эссе, какую позицию вы хотите отстаивать, если ваша работа касается морально-этических проблем или просто является таковой, на которую нельзя дать однозначный ответ. Не забудьте также указать во вступлении, о чем будет идти речь, ведь человек должен четко понимать, что ему предстоит прочитать.

Подходящие источники

Продумав структуру, следует подобрать подходящие и надежные источники. Запомните, любая мысль, которую вы излагаете в тексте, и которая не является вашей собственной, должна иметь ссылку на источник. Не сделав этого, будьте готовы к тому, что ваше эссе может содержать плагиат, что впоследствии негативно скажется на оценке. Стремитесь к тому, чтобы выбранные вами источники были относительно новыми, ведь наука развивается очень стремительно, и некоторые концепции двадцатилетней давности могут быть уже неактуальны.

Вычитка

Разобравшись с пунктами выше и написав эссе, его необходимо вычитать. Зачем это нужно? Во-первых, вам может банально не понравится то, как вы излагает ту или иную мысль. Во-вторых, при написании, человеку свойственно делать опечатки, которые он потом не замечает в следствии "замыливания глаз". Отличным решением является дать ваше эссе кому-нибудь на вычитку. Если вам не к кому обратиться, отложите работу до завтра (или хотя бы на пару часов), и затем прочитайте ее еще раз. Скорее всего, вы найдете массу вещей, которые вы захотите изменить.

Распределение времени

Не менее важный фактор, чем те, что указаны выше. В спешке, человек может совершать много ошибок. Для того, чтобы обезопасить себя и обеспечить надлежащее качество работы, следует приступать к ее выполнению заранее. Имея достаточно времени в запасе, Вам удастся сделать задание вовремя и избавить себя от лишнего стресса.