Вокруг премии "Оскар" развернулся очередной скандал, который касается гендерного баланса в кино, пишет портал Women and Hollywood.

В этом году в категории "Лучший режиссер" нет женщин, хотя претендентов было достаточно.

Известно, что за 91 год существования премии Американская киноакадемия номинировала в этой категории только пятерых женщин - Лину Вертмюллер, Джейн Кэмпион, Софию Коппола, Кэтрин Бигелоу и Грету Гервиг, и только одна (Кэтрин Бигелоу) в 2009 году стала обладательницей этой награды.

"Женщинам, которые снимают малобюджетные камерные фильмы, всегда сложно. Здесь речь идет не о качестве работы, а о деньгах, необходимых для запуска кампании по продвижению. Имя Греты Гервиг, номинированной в прошлом году ("Леди Берд"), было везде. За ней были деньги, история и связи - все то, что помогает добраться до финиша", - прокомментировала основательница портала Мелисса Сильверстейн.

Среди тех, кто мог бы быть номинирован в этом году, выделяют таких режиссеров, как Дебра Граник ("Не оставляй следов"), Мариэль Геллер ("Сможете ли вы меня простить?"), Линн Рэмси ("Тебя здесь никогда не было"), Хлоя Чжао ("Всадник").

Журналисты уверены, что киноакадемики не сделали ничего, чтобы изменить несправедливое положение вещей.

Напомним, в США огласили список номинантов на премию "Оскар".