В США мужчина по имени Джастин Максвейн, весивший 270 кг, сбросил почти половину своего веса после того, как начал задыхаться и не мог ходить. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчине 27 лет. Виновником своей полноты он считает свою мать, которая покинула семью, когда парню было 5 лет. Женщина принимала наркотики и впервые опять появилась в жизни сына в 10 лет.

После редких встреч с матерью Максвейн начал заедать стресс. К 18 лет он весил 150 килограммов, а в 27 его вес достиг 270 кг. Мужчина не мог водить авто, практически не ходил и задыхался. Американец признается, что как-то "очнулся и понял насколько запустил свою жизнь".

Максвейн обратился к врачу и решился на операцию по удалению лишнего жира и кожи. До операции он сбросил 50 килограмм и смог сам добираться до клиники.

После операции и диеты мужчина сумел похудеть до 160 кг и отпраздновал это, сделав себе татуировку.

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