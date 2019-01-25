Британский принц Уильям, принял участие во Всемирном экономическом форуме, который проходил в Швейцарии.

Но без конфузов не обошлось. Фотографы и зрители обратили внимание на обувь внука королевы Елизаветы II.

Видимо, стилист принца этот обувной изъян не заметил, а вот пользователи соцсетей начали писать под видео: "Мы только что видели герцога Кембриджского с дырой в ботинке?"

Фото из открытых источников

Можно было бы предположить, что у Уильяма и его брата Гарри одна пара обуви на двоих, ведь недавно последний также оконфузился с дырявым ботинком, однако дырка в подошве у мужчин – на разных ногах.

Напомним, жену принца Гарри сравнили с раковой опухолью и призвали избавиться от нее.