Принц Уильям ошарашил публику дырявым ботинком [ Редактировать ]
Британский принц Уильям, принял участие во Всемирном экономическом форуме, который проходил в Швейцарии.
Но без конфузов не обошлось. Фотографы и зрители обратили внимание на обувь внука королевы Елизаветы II.
Видимо, стилист принца этот обувной изъян не заметил, а вот пользователи соцсетей начали писать под видео: "Мы только что видели герцога Кембриджского с дырой в ботинке?"
Фото из открытых источников
Можно было бы предположить, что у Уильяма и его брата Гарри одна пара обуви на двоих, ведь недавно последний также оконфузился с дырявым ботинком, однако дырка в подошве у мужчин – на разных ногах.
Напомним, жену принца Гарри сравнили с раковой опухолью и призвали избавиться от нее.
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