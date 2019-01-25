В Киеве, на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), на бульваре Леси Украинки, 25, снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову. Об этом пишет 44.ua

Ранее консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия КГГА поддержал обращение лицея и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука "о не занесении памятника Александру Суворову в реестр памятников".

Вместо памятника установят мемориальную доску украинскому националисту Дмитрию Донцову.

Ранее в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора.