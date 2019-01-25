Украина на пороге эпидемии кори. По официальным данным Министерства здравоохранения, с начала года этот недуг поразил уже 8,5 тыс. человек. Только за прошедшую неделю корью заболели 3,45 тыс. украинцев, больше половины из них - дети. В XXI веке в европейском государстве от этого заболевания и его осложнений продолжают умирать люди! В текущем году зафиксировано уже 5 смертельных случаев. Об этом сообщает Виктор Медведчук, председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

А в это время и. о. министра здравоохранения, живя в своем виртуальном мире, фонтанирует бредовыми идеями и советами. Из недавнего - кампания по спасению осетровых рыб. (Что касается людей, то о них ставленнице Вашингтона, которую в народе именуют не иначе как Доктор Смерть и заместитель которой Линчевский не так давно говорил о нецелесообразности тратиться на лечение онкобольных, поскольку рано или поздно "они все умрут", думать некогда.) Неудивительно, что призыв Супрун отказаться от потребления черной икры в пользу икры красной в стране, где для многих даже борщ становится роскошью, вызвал бурю народного недовольства.

Но, несмотря на возмущение пациентов, врачей, сотрудников вузов, профессуры, ученых с мировым именем и представителей общественных организаций, Супрун остается неприкосновенной. С благословения "вашингтонского обкома" и при неизменной поддержке премьера Гройсмана она продолжает свою разрушительную для системы здравоохранения деятельность.

Впрочем, "реформы" госпожи Супрун (точнее предоставленного ей в бессрочное пользование ведомства) уже вызвали жесткую критику международных институций. Во всемирном докладе Human Rights Watch World Report 2019, отражающем ситуацию и в Украине, говорится: "Люди, страдающие онкологией на поздних стадиях и другими смертельными заболеваниями, по-прежнему сталкивались с проблемами в доступе к эффективному обезболиванию. До сих пор не заработали в полную силу реализуемые в последние годы реформы по повышению доступности опиоидных анальгетиков. Работники здравоохранения не обладают нужными знаниями и подготовкой в вопросах лечения боли или попросту отказываются менять сложившуюся практику. ВИЧ-позитивные и больные туберкулезом испытывали трудности с доступом к обезболиванию отчасти в силу стереотипных представлений, касающихся наркопотребления".

Аналогичные претензии Human Rights Watch выдвигала Киеву и в прошлом году. Однако с тех пор ситуация в системе здравоохранения только усугубилась.

И хотя в докладе правозащитников не названа конкретно Супрун, ответственность за сложившуюся ситуацию целиком и полностью лежит на ней. "Реформы" Супрун - это преступление против украинского народа. Преступление, за которое ей рано или поздно придется ответить.