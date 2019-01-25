В пятницу, 25 января, на Луганском направлении боевики обстреляли автомобиль украинских военных, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Утром, в районе населенного пункта Екатериновка, на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК (ПТРК - противотанковый ракетный комплекс, современные ПТРК включают пусковую установку, одну или несколько ракет - ред.) автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - отметили в ведомстве.

Известно, что в ответ на это украинские военные применили огневые средства и нанесли противнику потери.

Напомним, боевики "накрыли" из минометов Крымское.