НАТО призывает Россию освободить украинских моряков [ Редактировать ]
На Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали Россию освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности усиление напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники НАТО дали понять, что не признают и не признают незаконную аннексию Крыма.
Также стороны обсудили выход США из Договора о РСМД. Союзники НАТО считают, что российская ракетная система под названием 9М729 нарушает положения "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".
Столтенберг отметил, что прогресса в переговорах с Россией по этому соглашению нет. Генсек добавил, что договор о ракетах имеет ключевое значение для безопасности евроатлантической зоны.
"Но сейчас договор под угрозой. И, к сожалению, мы не увидели никаких признаков прогресса", - сказал.
Ранее мы писали о том, что в Черном море прекратили поиски пропавших моряков.
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