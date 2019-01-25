Пещерный националист Вятрович напомнил о себе новыми "героическими свершениями": в столице демонтирован памятник великому полководцу Александру Суворову. Призвав Суворова "на выход", Вятрович ‒ маниакальный борец с памятниками ‒ в очередной раз продемонстрировал убожество духа и скудость ума.

Впрочем, когда русофобия и маниакальная ненависть ко всему, что хоть отдаленно связано с Россией, становится идеей фикс, другого ждать не приходится. У Вятровича, который живет по принципу "разрушим до основанья, а затем…", декоммунизация ‒ это не просто навязчивая идея, это диагноз.

Самое ужасное, что такие вот кириленко-вятровичи, уничтожающие историческое и культурное наследие под одобрительные возгласы и ритуальные пляски ура-радикалов, наносят непоправимый вред и Украине, и ее имиджу на мировой арене.