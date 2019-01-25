Украинский боксер Александр Усик поделилися фотографиями с отдыха на Бали. Спортсмен отправился в теплые края вместе со своей супругой Екатериной. Фотографии с отпуска Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Nак, с супругой Екатериной спортсмен обнимается в каменной купели с лепестками цветов: "Бали - сказочное место. Здесь влюбляется каждый, кто его посещает",- подписал снимок Усик.

Фото: Instagram

В комментариях пользователи принялись было сравнивать Екатерину с Наташей Королевой. Однако большинство подписчиков соцсети радуются, что боксер после напряженного периода наконец нашел время расслабиться в приятной обстановке и желают ему классного отдыха.

Ранее мы сообщали о том, что Александра Усика высмеяли в сети.