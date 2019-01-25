В Евросоюзе ожидают от России немедленного освобождения украинских моряков [ Редактировать ]
Европейский союз ожидает от России немедленного освобождения военнопленных украинских моряков в районе Керченского пролива, сообщили в пресс-службе ЕС.
В Евросоюзе выразили глубокое беспокойство в связи с ухудшением ситуации в Керченском проливе и Азовском море, кульминацией которого стала эскалация 25 ноября 2018 года и задержание 24 украинских моряков и их судов.
"ЕС в очередной раз заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Евросоюз ожидает от России немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, а также возвращения захваченных судов и обеспечения свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив", - говорится в сообщении.
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