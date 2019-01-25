Евровидение - 2019: оргкомитет назвал имена ведущих конкурса [ Редактировать ]
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2019" объявили ведущих конкурса. В этом году их будет четверо и они будут вести событие в Тель-Авиве в полуфиналах и финале конкурса.
Об этом сообщили в пресс-службе конкурса в Израиле.
В четверку ведущих попали: супермодель и ведущая Бар Рафаэли, продюсер и ведущий Эрез Таль. Пока они будут вести конкурс в прямых трансляциях, с участниками в грин-руме будут общаться другие ведущие: сценарист и шоумен Асси Азар и телеведущая и блогер Люси Аюб.
Напомним, участник Национального отбора на "Евровидение-2019" Иван Нави представил свою песню для конкурса.
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