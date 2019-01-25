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Шестой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, продолжился мужской спринтерской гонкой на 10 километров. На старт гонки вышло 107 спортсменов со всех уголков мира, среди которых оказалось и четверо украинцев.

К сожалению, побороться за награды, а также цветочную церемонию им не удалось. Но вот выдать одну из лучших гонок в сезоне - по силам. Правда, не всем.

Капитан сборной вышел на лыжню в первой стартовой группе с более именитыми соперниками такими, как Эрик Лессер, Филон Майе, Лукас Хофер и др. Один промах на стрельбе лежа немного затмил неплохой ход, однако не сумел испортить общего впечатления от выступления спортсмена. Дмитрий стал 19-м, улучшив не только свои позиции в тотале, но и шансы на масс-старт.

То, что в полной мере не удалось сделать Пидручному, вышло у Артема Примы. Не зря в биографии спортсмена Антхольц указан любимым этапом Кубка мира. 31-летний биатлонист уверенно и, самое главное, точно отработал на двух огневых рубежах, что позволило увеличить представительство Украины в гонке преследования. К тому же Артем повторил свой лучший результат сезона, оказавшись в шаге от топ-10.

Некогда хладнокровный на стрельбах Артем Тищенко сегодня не закрыл две мишени и, ожидаемо, оказался за пределами зачетной зоны. Та же участь ждала и Руслана Ткаленко, для которого промах на "стойке" обернулся 69-м местом в финишном протоколе.

Йоханнес Бе оставляет своим соперникам все меньше и меньше шансов заполучить Большой хрустальный глобус. В очередном спринте лидеру общего зачета Кубка мира снова не нашлось равных. Это пятая для норвежца победа из шести стартов в данной дисциплине. Компанию на подиуме ему составил соотечественник Эрленн Бьонтегор, в последний момент лишивший "бронзы" пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Но все же, в тройке лучших не обошлось без представительства Франции: ловкость Антонена Гигонна позволила 27-летнему спортсмену во второй раз в сезоне взобраться на пьедестал.

Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 23:53,9

2. Эрленн Бьонтегор (0+0) +17,5

3. Антонин Гигонна (0+1) +20,2

...

11. Артем Прима (0+0) +47,0

19. Дмитрий Пидручный (1+0) +1:06,1

69. Руслан Ткаленко (0+1) +2:34,9

90. Артем Тищенко (1+1) +3:23,5

Днем ранее украинки провели очередную невыразительную гонку, провалив спринт в Антхольце.