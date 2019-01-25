НАТО закликає РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків. Про це на Раді "Росія-НАТО" заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

За його словами, звільнення українських моряків, які були захоплені в результаті російської воєнної, могло б стати найкращим кроком в напрямку деескалації ситуації в Чорноморському регіоні.

"Союзники по НАТО ще раз закликали Росію забезпечити свободу судноплавства та навігації та висловили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи її територіальні води", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонні кораблі в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь. В полон потрапили 24 наших моряків. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Всі вони визнали себе військовополоненими.