НАТО закликає Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків [ Редактировать ]
НАТО закликає РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків. Про це на Раді "Росія-НАТО" заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.
За його словами, звільнення українських моряків, які були захоплені в результаті російської воєнної, могло б стати найкращим кроком в напрямку деескалації ситуації в Чорноморському регіоні.
"Союзники по НАТО ще раз закликали Росію забезпечити свободу судноплавства та навігації та висловили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи її територіальні води", - підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонні кораблі в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь. В полон потрапили 24 наших моряків. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Всі вони визнали себе військовополоненими.
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