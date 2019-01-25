Маємо втрати на фронті. Один армієць загинув, четверо отримали поранення в результаті підступної атаки бойовиків. Сьогодні вранці, в районі селища Катеринівка, на Луганщині, окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу автомобіль з українськими захисниками. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, завдавши противнику втрат: знищено двох та поранено одного окупанта.

Минулої доби російські найманці з мінометів 120 калібру били по армійських позиціях поблизу Кримського. Загалом, минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів.

Ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки та тричі поблизу Павлопіля. Минулося без втрат.

За інформацією розвідки, протягом доби знищено п'ятьох бойовиків.