На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ: є втрати [ Редактировать ]
Маємо втрати на фронті. Один армієць загинув, четверо отримали поранення в результаті підступної атаки бойовиків. Сьогодні вранці, в районі селища Катеринівка, на Луганщині, окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу автомобіль з українськими захисниками. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, завдавши противнику втрат: знищено двох та поранено одного окупанта.
Минулої доби російські найманці з мінометів 120 калібру били по армійських позиціях поблизу Кримського. Загалом, минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів.
Ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки та тричі поблизу Павлопіля. Минулося без втрат.
За інформацією розвідки, протягом доби знищено п'ятьох бойовиків.
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