У Варшаві в автоматах з продажу квитків з'явиться українська мова.

З такою ініціативою виступив бурмістр варшавського району Воля - Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив: у польській столиці проживають десятки тисяч українців, які навчаються, працюють і платять тут податки. Таке рішення повинне показати - Варшава дбає про комфорт усіх своїх мешканців. Українську додадуть у варшавські квиткомати до початку березня.

Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.