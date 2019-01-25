У Варшаві в автоматах з продажу квитків з'явиться українська мова [ Редактировать ]
У Варшаві в автоматах з продажу квитків з'явиться українська мова.
З такою ініціативою виступив бурмістр варшавського району Воля - Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив: у польській столиці проживають десятки тисяч українців, які навчаються, працюють і платять тут податки. Таке рішення повинне показати - Варшава дбає про комфорт усіх своїх мешканців. Українську додадуть у варшавські квиткомати до початку березня.
Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.
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