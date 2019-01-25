Парламент Греції ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

Набуття чинності угодою покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому - з проголошенням Македонією незалежності.

З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.