Тарифи на опалення: що побачать українці у нових платіжках? [ Редактировать ]
Нові рахунки за опалення отримають українці вже на початку лютого.
Через здорожчання газу зросли й тарифи на теплопостачання. Зокрема, для киян - на 22%, - про це попередили керівники "Київтеплоенерго".
Для будинків без лічильників тариф виріс до 38,5 грн за один квадратний метр опалюваної площі.
Аби зекономити, людям рекомендують утеплити будинки і встановити індивідуальні лічильники або розподілювачі - спеціальні датчики.
"Вартість природнього газу було збільшено на 26%. Відповідно, не тільки наше підприємство, але й всі інші підприємства комунальної теплоенергетики нашої крани повинні були скоригувати існуючі тарифи.
В структурі діючого тарифу, газова складова - вартість палива, вартості 1 гігакалорії, складає 80%. Відповідно, збільшення вартості природнього газу на 26% - призвело до адекватного збільшення кінцевого тарифу для споживача", - зазначив Юрій Паливода, головний інженер КП "Київтеплоенерго".
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