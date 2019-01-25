Нові рахунки за опалення отримають українці вже на початку лютого.

Через здорожчання газу зросли й тарифи на теплопостачання. Зокрема, для киян - на 22%, - про це попередили керівники "Київтеплоенерго".

Для будинків без лічильників тариф виріс до 38,5 грн за один квадратний метр опалюваної площі.

Аби зекономити, людям рекомендують утеплити будинки і встановити індивідуальні лічильники або розподілювачі - спеціальні датчики.

"Вартість природнього газу було збільшено на 26%. Відповідно, не тільки наше підприємство, але й всі інші підприємства комунальної теплоенергетики нашої крани повинні були скоригувати існуючі тарифи.

В структурі діючого тарифу, газова складова - вартість палива, вартості 1 гігакалорії, складає 80%. Відповідно, збільшення вартості природнього газу на 26% - призвело до адекватного збільшення кінцевого тарифу для споживача", - зазначив Юрій Паливода, головний інженер КП "Київтеплоенерго".