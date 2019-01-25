Домашні улюбленці в разі необхідності тепер мають шанс на ефективну медичну допомогу. Щоправда, переважно у столиці.

Єдиний в Україні банк крові для тварин функціонує у Києві. Його відкрили при Національному університеті біоресурсів та природокористування.

Втім навіть один такий заклад - уже краще, адже до його появи донорів для своїх утриманців власники повинні були шукати самостійно.

"Лежать, стоять, сидеть, служить - ай умница!"

Це Рой. І він врятував життя кільком чотирилапим. Здавати кров Марина та Влад приводять свого улюбленця не вперше. Стаф - донор у столичному банку крові. Тут переливають кров тим, у кого відбулось зараження.

"Це вже 2 раз ми будемо здавати, скоро в нас весна і багато буде випадків з кліщами і щоб допомогти другим собачкам ми вирішили, якщо зможемо - то з радістю допоможемо, тим паче, що у нас така порода, яку бояться дуже багато людей - це стафи, пітбулі. Ми вирішили знищити цей стереотип, що собаки-вбивці, ми - собаки - рятівники", - говорить Марина, власниця Роя.

Процедура займає всього 15 хвилин. Собаку заспокоюють і забирають 350 мілілітрів крові. Лікарі кажуть - процедура абсолютно не шкодить тварині. Після цього роблять необхідні аналізи та відправляють кров у центрифугу, щоб розподілити на компоненти.

"Якщо використовуємо кров, яка перевірена нами, то ми практично рятуємо тварин. Якщо використовуємо неперевірену кров, то може переносити різні інфекційні захворювання, яке може викликати подальші захворювання. За це гроші ми не отримуємо, наше призвання - лікувати тварин", - наголосив Микола Малюк, завідувач кафедри хірургії і патофізіології.

Такий банк в Україні лише один. У спеціальних холодильниках тут зберігають плазму та тромбо-концентрати. А ще мають спеціальні контейнери, які дозволяють доставити кров чотирилапим пацієнтам. Донорів для переливання, кажуть лікарі, обирають ретельно, адже для цього підходять не всі.

"Донор повинен мати вагу 25 кг, тварина повинна бути вакцинована, щеплена проти вірусів і проти сказу, віком від 1 року і, в принципі, перед забором крові, здається аналіз крові - ось такий аналіз", - показує Віталій, ветеринар.

За півтора року існування банку крові вдалося врятували близько двох сотень тварин - це собаки та коти. Нині ж, за словами медиків, вони працюють над тим, аби надавати допомогу і іншим тваринам.