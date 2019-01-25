Президентські вибори в Україні: Інна Богословська подала документи до ЦВК [ Редактировать ]
Від початку виборчої кампанії 37 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатами на пост президента. 19 із них вже зареєстрували.
У прес-службі ЦВК повідомляють, що усі кандидати є самовисуванцями. І сьогодні Інна Богословська, народний депутат України III, VI и VII скликань, подала документи до Центрвиборчкому. Її заявка стала 38-ою.
У свою чергу Інна Богословська вважає - система подання документів є застарілою. Тому цей процес хоче зробити електронним.
"Всі мої зустрічі будуть особисто записуватися і фіксуватися. Я буду відмовлятися від власного житла і проживатиму у власній резиденції, щоби у жодної людини в Україні та світові не виникло жодної підозри щодо порядності і відкритості нового президента", - наголосила Інна Богословська, народний депутат України III, VI и VII скликань.
На порозі Центральної виборчої комісії Інну Богословську зустрічали соратники та прихильники.
Привітали політика у незвичайний спосіб: їй подарували цуценя породи "бігль" на знак підтримки. Саме про такого красеня Інна Богословська мріяла вже багато років.
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