Від початку виборчої кампанії 37 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатами на пост президента. 19 із них вже зареєстрували.

У прес-службі ЦВК повідомляють, що усі кандидати є самовисуванцями. І сьогодні Інна Богословська, народний депутат України III, VI и VII скликань, подала документи до Центрвиборчкому. Її заявка стала 38-ою.

У свою чергу Інна Богословська вважає - система подання документів є застарілою. Тому цей процес хоче зробити електронним.

"Всі мої зустрічі будуть особисто записуватися і фіксуватися. Я буду відмовлятися від власного житла і проживатиму у власній резиденції, щоби у жодної людини в Україні та світові не виникло жодної підозри щодо порядності і відкритості нового президента", - наголосила Інна Богословська, народний депутат України III, VI и VII скликань.

На порозі Центральної виборчої комісії Інну Богословську зустрічали соратники та прихильники.

Привітали політика у незвичайний спосіб: їй подарували цуценя породи "бігль" на знак підтримки. Саме про такого красеня Інна Богословська мріяла вже багато років.