Індія запустила у космос найлегший супутник у світі.

Наносупутник "Kalamsat" важить трохи більше одного кілограма. Він являє собою куб зі стороною 10 сантиметрів. Апарат названо на честь одного з творців перших ракет Індії - Абдула Калама.

Окрім найлегшого супутника ракета-носій також вивела на орбіту набагато важчий вантаж - 740-кілограмовий апарат моніторингу поверхні Землі для Міноборони Індії. Запуск відбувся з космічного центру на острові Шріхарікота у Бенгальській затоці.