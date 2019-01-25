Індія запустила у космос найлегший у світі супутник [ Редактировать ]
Індія запустила у космос найлегший супутник у світі.
Наносупутник "Kalamsat" важить трохи більше одного кілограма. Він являє собою куб зі стороною 10 сантиметрів. Апарат названо на честь одного з творців перших ракет Індії - Абдула Калама.
Окрім найлегшого супутника ракета-носій також вивела на орбіту набагато важчий вантаж - 740-кілограмовий апарат моніторингу поверхні Землі для Міноборони Індії. Запуск відбувся з космічного центру на острові Шріхарікота у Бенгальській затоці.
по теме
У Німеччині створили мініатюрний автомат
Автомат представлений у двох варіантах - для військового та цивільного використання
Ілон Маск оприлюднив фото космічного корабля Starship
SpaceX розробляє космічний корабель Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб здійснювати польоти всією Сонячною системою
NASA не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity
Космічне агентство NASA визнало - досі не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity. Його місії сьогодні виповнюється 15 років
"Очень большой телескоп" заснял умирающую звезду (видео)
Планетарная туманность ESO 577-24 попала в объектив Very Large Telescope
Сколько длятся сутки на Сатурне: точные данные
Ученым NASA удалось определить сколько длятся сутки на Сатурне