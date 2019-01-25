Звуки женского имени на подсознательном уровне пробуждают у мужчины интерес к его обладательнице. Имена женщин, которые нравятся сильному полу, должны содержать много гласных и "мягких" согласных (Л, М, Н). Эти звуки придают слову мелодичность, плавность, пишет сайт allwomens.ru.

Психологи Дмитрий и Надежда Зима утверждают, что мужчины предпочитают жениться на девушках с простыми именами, так они чувствуют себя более уверенно и надежно. Эксперты составили список женских имен, которые больше всего нравятся мужчинам:

Елена

Со времен Древней Греции это имя ассоциируется с красотой и обаянием. Современная Елена искренняя, открытая, общительная девушка, которую мужчины считают очень привлекательной. Она кокетлива, слегка капризна, но это только придает ей дополнительное очарование в глазах поклонников.

Олеся

Энергичная, неунывающая, веселая девушка, отличающаяся некоторой эксцентричностью. Чувствует себя комфортно, когда она окружена всеобщей любовью и поклонением. Для Олеси характерно стремление выделяться на общем фоне, быть не такой как все. Естественно, такая девушка пользуется повышенным вниманием парней.

Лилия

Очаровательная девочка, окруженная всеобщей любовью, со временем превращается в кокетливую девушку, любящую флиртовать. Еще в школе у нее много поклонников, которых увлекает ее обаяние, умение беззаботно веселиться. Одноклассницы завидуют такой популярности, не упускают возможности позлословить на ее счет.

Екатерина

Грациозная, величественная женщина с поведением истинной леди. Производит впечатление гордой, неприступной, но под этой холодной внешностью скрывается страстная натура. Окружающие Екатерину мужчину соперничают за право покорить строгую красавицу.

Алиса

Настойчивая и принципиальная, непредсказуемая. Главная ее черта - чувственность, которую она старается скрыть под маской безразличия. Но мужчины подсознательно ощущают страстность Алисы и окружают девушку своим вниманием. Со временем она начинает получать удовольствие от флирта и от своей власти над противоположным полом.

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