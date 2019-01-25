Самолет с туристами столкнулся с вертолетом, есть жертвы [ Редактировать ]
В Италии в коммуне Ла-Тюиль столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет в пятницу, 25 января. Жертвами авиакатастрофы стали 4 человека, сообщает "РБК-Украина".
В результате авиакатастрофи также пострадали два человека. Столкновение произошло в коммуне Ла-Тюиль возле пика Рютор в западных Альпах недалеко от границы с Францией.
На место происшествия направлены вертолеты скорой помощи, с ними прибудут и спасатели.
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