В Италии в коммуне Ла-Тюиль столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет в пятницу, 25 января. Жертвами авиакатастрофы стали 4 человека, сообщает "РБК-Украина".

В результате авиакатастрофи также пострадали два человека. Столкновение произошло в коммуне Ла-Тюиль возле пика Рютор в западных Альпах недалеко от границы с Францией.

На место происшествия направлены вертолеты скорой помощи, с ними прибудут и спасатели.

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