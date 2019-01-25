Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны от "Об итогах введения военного положения в Украине".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019, опубликованного на сайте главы государства в пятницу вечером.

Этим же указом Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

26 декабря, открывая заседание СНБО Украины, Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях.