Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны от "Об итогах введения военного положения в Украине".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019, опубликованного на сайте главы государства в пятницу вечером.
Этим же указом Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.
26 декабря, открывая заседание СНБО Украины, Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях.
по теме
Порошенко ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об оборонном госзаказе на три года
Порошенко отверг идею спецстатусов для регионов
По его словам, власти каждый день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины
Порошенко подписал "закон о буллинге"
Документ предусматривает штраф за издевательства над детьми
Петро Порошенко привітав українців з наданням Томосу
Томос привезли на Вінниччину - побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі
В ПАСЕ избрали нового вице-президента
Депутат Верховной рады Украины избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы