Давайте ось саме з цієї теми почнемо розмову з нашим гостем - Юрієм Бойком, засновником "Опозиційної платформи - За життя".

"Як Вам оця статистика та арифметика від пана Реви: кількість отримувачів субсидій зменшується тому, що в нас зростає рівень життя населення, Ви в це вірите чи ні?"

"Это чистое лицемерие. Было ясно с самого начала, что субсидий не хватит потому, что когда задрали на космическую высоту коммунальные тарифы и посадили всю страну на субсидии, стало ясно, что бюджет просто не выдержит этого. Нечего было поднимать так тарифы. И на сегодня получателей субсидий за этот год будет примерно на 20% меньше, чем в предыдущий. Случай вообще поражает. Меня недавно вызвала письмом пенсионерка из Макарова . Она живет одна в двухкомнатной квартире, и она два года получала субсидии, а сегодня ей отказали. При чем, у нее пенсия 2000 гривен, и столько же она должна заплатить за коммунальные услуги. Поэтому, это было видно с самого начала . Мы с самого начала предупреждали, что нельзя так поднимать тарифы, что нельзя так издеваться над людьми, что цены должны быть доступными. А то что происходит сейчас - это закономерно, это придется менять после смены власти, придется убирать космические тарифы потому, что уже 47 млрд грн должны люди за коммунальные услуги, и больше половины – это долги за газ", - заявил Бойко.

"Борг українців за комуналку вже наближається до 50 мільярдів гривень, а до завершення опалювального сезону ще далеко. Наскільки може вирости цей борг до весни? Що з ним робити?"

"Динамика показывает, что задолженность возрастает примерно на 10-15 млрд грн каждые три месяца. И если такое продолжится, то задолженность дойдет до 80 млрд. В принципе, это энергетический коллапс. И вот эту «мину» заложило предыдущее правительство, когда подняло тарифы, а это правительство продолжило эту тенденцию. На самом деле, просто всех обрекли энергетическую бедность. Абсолютно понятная ситуация, прогнозируемая, ее придется менять после смены власти; придется убирать космические тарифы, и возвращать возможность пользоваться благами цивилизации людям. Сегодня доходит до того, что люди отключают сами газ и переходят на дрова – то есть их отбросили даже не в прошлый, а позапрошлый век".

"В принципі першопричина цієї ситуації, залежить від тарифів, а уже в другу чергу від системи субсидій, яка є на сьогоднішній ?"

"Это тарифы. А [субсидии] это уже следствие. Сначала подняли тарифы, не просчитав последствий. Потом начали гнаться субсидиями, поняли, что в бюджете не хватает средств, и начали обрезать получателей субсидий. Придумывать квадротуру, наличие автомобиля, прописанные граждане, все что угодно, монетизацию субсидий – все для того, чтобы уменьшить количество людей, которые получают субсидии".

"Тим не менше захід нами задоволений. Цього тижня в Давосі президент Порошенко зустрівся з директором МВФ Крістін Лагард, і вона повністю підтримала ту політику, яку влада проводить, та закликала продовжити цей курс. Чи допускаєте ви, що і після президентських виборів співпраця з МВФ продовжиться без змін? Чи щось таки точно переглянуть?"

"После смены власти курс будет реально и кардинально скорректирован потому, что МВФ – это бюрократическая организация. Это кредитор нашей страны, и он подходит [к ситуации] чисто бюрократически: вы верните деньги, не обращая внимания ни на социальное положение, ни на то, что люди бедные, ни на то, как вообще живут граждане Украины, их это не интересует. А нас должно интересовать, как живут наши люди. И поэтому курс будет скорректирован; не будет такого тупого следования требованиям МВФ, в том числе, абсолютно нелогичного поднятия тарифов на газ до уровня импортного, что абсолютно не правильно, и не укладывается ни в какую логику - кроме того, что хотят понравиться МВФ. Перепутали приоритеты, вместо того, чтобы заниматься собственной экономикой: главный приоритет – это поехать куда-то выпросить очередной кредит, продержаться на нем у власти, а там трава не растет".

"А що ще може змінитися після цієї весни, окрім умов співпраці з МВФ? Яких ключових рішень можна очікувати в українській політиці після виборів президента?"

"Однозначно будет взят курс на восстановление экономики и поддержку социально незащищенных людей, уменьшение выплат силовикам и увеличение социальных выплат. Бюджет на 2019 год продолжил тенденцию бюджетов предыдущих лет, когда строится полицейское государство с бедными украинцами; потому, что увеличится выплаты силовикам, и уменьшаются социальные выплаты. Вот это будет скорректировано".

"Давайте ще одну тему обговоримо. Це тема газова. Нещодавно відбулись трьохсторонні переговори у столиці Євросоюзу щодо збереження транзиту російського газу до Європи через територію нашої держави. Результати невтішні: позиції України та "Газпрому" абсолютно не збігаються, і голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв не виключає, що Росія може взагалі припинити транзит по завершенню чинного контракту. Украєна та ЄС пропонують Росії нову довгострокову угоду, але в "Газпромі" хочуть продовжити той контракт, який діє зараз. Проте, навіть і такі формальні деталі, не головні. Поки не зрозуміло, який об’єм газу та як довго Росія може погодитися транспортувати через українську ГТС . Якщо "Північний потік-2" добудують , потреба в транзиті через Україну може суттєво знизитись. Наступний раунд переговорів відбудеться вже у травні. Юрій Анатольєвич, зрозуміло, що історія с переговорами про збереження транзиту може продовжуватися увесь рік, якщо не довше. На вашу думку, наскільки реально домовитися з "Газпромом" та чим може загрожувати Україні припинення транзиту?"

"Я даже не хочу говорить о том, какие жуткие последствия могут быть, если вдруг не будет нового транзитного контракта; потому, что это значит: остановка газотранспортной системы, это потеря валютной выручки, это 50 тысяч рабочих мест, это абсолютно новые условия и вложения в поддержание газового баланса страны, я этим занимался, я знаю, что это беда. Поэтому надо этого избежать. Времени осталось мало. Я оптимистично настроен потому, что за это дело взялась Еврокомиссия, они понимают важность газотранспортной системы. И для нас очень важно после смены власти добиться фиксированного объема газа через газотранспортную систему потому, что ситуация изменилась. Если раньше не было просто газопроводов для прокачки газа в Европу, и наша система обязана была быть востребованной, то сейчас после пуска Турецкого потока и "Северного потока- 2", такая необходимость нашей газотранспортной системы исчезает, поэтому нам нужно в договоре прописать фиксированный, минимальный объем, который пойдет гарантировано через газотранспортную систему, и позволит нам получать, во-первых, деньги, а не содержать ее, и во-вторых, сохранить рабочие места".