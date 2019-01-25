Суд визнав Януковича винним у державній зраді [ Редактировать ]
Янукович пішов на третій термін! Тюремний. Поки, на жаль, заочний. Оболонський райсуд столиці нарешті оголосив вирок. Президент-утікач отримав 13 років позбавлення волі.
Суд визнав Януковича винним за кількома статтями Кримінального кодексу - державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни. Проте слід нагадати, що це була тільки перша судова інстанція. Адвокати Януковича пообіцяли подати апеляцію, а це означає, що процес може затягнутися - до року.
Сам Янукович не захотів слухати вирок, і тому участі у засіданні не брав.
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