Янукович пішов на третій термін! Тюремний. Поки, на жаль, заочний. Оболонський райсуд столиці нарешті оголосив вирок. Президент-утікач отримав 13 років позбавлення волі.

Суд визнав Януковича винним за кількома статтями Кримінального кодексу - державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни. Проте слід нагадати, що це була тільки перша судова інстанція. Адвокати Януковича пообіцяли подати апеляцію, а це означає, що процес може затягнутися - до року.

Сам Янукович не захотів слухати вирок, і тому участі у засіданні не брав.