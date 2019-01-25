Список кандидатів зростає з кожним днем! Претендентів у бюлетені на виборах президента може бути більш, ніж сорок! Хто подав документи цього тижня? Та хто вже зареєстрований? Давайте подивимось.

Перегони - у розпалі! Кандидати - в асортименті! Станом на сьогодні офіційно свої президентські амбіції підтвердили майже 40 кандидатів. Серед претендентів на головне державне крісло - і чинні політики, і постійні учасники виборчих змагань, і нікому не відомі громадяни. Зранку у Центрвиборчком принесли документи екс-голова СБУ Ігор Смешко. Та комік Володимир Зеленський. До слова, доволі символічно - на свій День народження.

"Я вас всіх вітаю зі святом. в мене сьогодні подвійний день народження - по перше як у людини, по- друге як у політика, тому мені дуже приємно тут бути. Після цього дня ви всі зрозумієте, люди зрозуміють, шо все таки це була не якась там реклама, а що я людина слова, якщо я вирішив - я роблю", - заявив Володимир Зеленський, шоумен.

38-му заявку сьогодні подала й Інна Богословська, народний депутат трьох попередніх скликань.

"Новий президент має бути прозорим для усієї країни. У мене не буде особистого мобільного телефону, в мене не буде особистої електронної пошти, всі мої зустрічі будуть особисто записуватися і фіксуватися. Я буду відмовлятися від власного житла і проживатиму у власній резиденції, щоби у жодної людини в Україні та світові не виникло жодної підозри щодо порядності і відкритості нового президента", - наголосила Інна Богословська, народний депутат України III, VI и VII скликань

На сьогодні Центрвиборчком уже зареєстрував 20 кандидатів. Серед них - засновник "Опозиційної платформи - за Життя" Юрій Бойко, лідер партії "Батьківщини" - Юлія Тимошенко, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко, лідер "Народного контролю" Дмитро Добродомов.

А от шістьом претендентам у реєстрації відмовили. Хоча дехто з національних політиків і сам відмовився брати участь в президентських перегонах. Як лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Мовляв, краще займатися практичними справами.

"Ззнаєте, що я думаю? Я думаю, що більшість прихильників "Національного корпусу", як і більшість українців - просто не з'являться на цих виборах. Ці вибори будуть з явкою 40%, в кращому випадку, з яких президента обере 10% від 40%. Тобто, моральна легітимність будь-кого в цій ситуації буде дорівнювати цифрі близької до нуля", - наголосив Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус".

Та й підтримувати нікого з кандидатів Білецький не збирається. Натомість робить ставку на вибори парламентські.

Чинний президент Петро Порошенко документів ще не подавав, і навіть ще офіційної заяви про висунення не робив. Очікується - наступного тижня.

ЦВК прийматиме документи від кандидатів до 3 лютого, а реєструватиме - до 8 лютого. Тож вочевидь, що ці березневі вибори мають усі шанси стати рекордними за кількістю учасників. Для порівняння - у 2014 році змагався 21 претендент, а в 1991 - лише 6.