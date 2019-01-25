США вимагають розслідувати напади на активістів організації "Стоп-корупції" [ Редактировать ]
Тітушки проти журналістів та активістів. Знову. Цього разу - в Києві.
Знімальна група організації "Стоп-корупції" прибула на місце незаконного видобутку піску. За словами розслідувачів, це найбільша у столиці точка такого бізнесу. Її річний обіг - до 100 мільйонів гривень. Напад був брутальним - від газу в обличчя журналістів до сокири, якою порубали автомобіль активістів. Цією справою вже займається поліція.
А також - іноземні посольства. Ось, приміром, американські дипломати заявили про стурбованість. Посольство США вимагає ретельного та оперативного розслідування.
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