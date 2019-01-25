Уже завтра вранці відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі. Там - чергова революція. Лідер опозиції оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. Його визнали майже всі країни Латинської Америки, США, країни Євросоюзу. Але не Росія і не Китай. Ті й досі вважають легітимним старого президента - Ніколаса Мадуро.

Чи зможуть світові лідери знайти спільне рішення? Та чим закінчиться ця криза - для однієї з головних нафтових країн? Давайте подивимось.

Тотальні злидні та голод. Порожні полиці в магазинах. А на вулицях - розбій та грабежі. Це - сувора реальність Венесуели, яку багато років марно намагалися прикрити плакатами про світле соціалістичне майбутнє.

Та останні 5 днів - у Венесуелі революція! Розгромлені вітрини, барикади у вогні та сутички із правоохоронцями. Це - Каракас сьогодні.

Тисячі обурених та змучених кризою людей вийшли на вулиці проти диктатора Ніколаса Мадуро:

"Я взагалі не маю чого їсти. Тому я сюди прийшов. Клятий Мадуро, нам треба від нього позбавитися!"

Та на боці Мадуро силовики. Ситуація виходить з-під контролю. Поліція розганяє мітингарів за допомогою сльозогінного газу та гумових куль! Є загиблі. Щонайменше - 26.

"Ми хочемо свободи для нашої країни. Ми більше не хочемо Мадуро. Ми і так багато страждали!"

Хуан Гуайдо - це заміна Мадуро. 35-річний політик, опозиційний лідер. Його підтримує вулиця та майже весь демократичний світ.

На третій день протестів - під час великого антиурядового маршу у Каракасі - Гуайдо склав присягу і оголосив, що виконуватиме обов'язки президента. До своїх лав він закликав військових:

"Я присягаюся узяти на себе повноваження виконавчої влади, як тимчасового президента Венесуели, щоб покласти край узурпації і роботі зрадницького уряду, і провести вільні вибори", - проголосив Хуан Гуайдо, в.о. президента Венесуели.

Та армія і всі державні установи поки що на боці Ніколаса Мадуро. Те, що відбувається в країні, він назвав "державним переворотом", а Гуайдо - "заколотником". Прихильники Мадуро зібрали власний мітинг. А військові - присягнули йому на вірність. І тим самим Мадуро дав зрозуміти - владу він не віддасть.

"Геть з Венесуели! Досить інтервенцій! Тут є люди, здатні захистити свою землю!"

"Боротьба зі світовим капіталізмом та інтервенцією Штатів. І побудова світлого соціалістичного майбутнього", - це головні політичні міфологеми Мадуро, якими годують венесуельців вже багато років. Та чи спрацюють вони цього разу?

США, Франція, Британія, Німеччина, Канада, Євросоюз - усі на боці протестувальників та Гуайдо. Навіть в Домінікані та Аргентині провели протести проти Мадуро. А Дональд Трамп навіть прямо назвав його "нелегітимним".

У Білому Домі зараз визначаються, чи посилати своїх військових у Венесуелу на допомогу протестувальникам.

"Ви обговорюєте військовий варіант в Венесуелі? - Ми нічого не обговорюємо, але всі опції розглядаються. - Чи означає це, що і військову ви розглядаєте...? Всі опції, як завжди! Всі опції розглядаються!", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

Після таких висловлювань Мадуро розірвав дипломатичні відносини із США. А в протестах і кризі звинуватив американську владу.

"Я думаю, що у світової спільноти немає сумнівів, що Дональд Трамп хоче за допомогою власної, де-факто неконституційної влади спровокувати переворот у Венесуелі проти народу і демократії. Дональд Трамп через свою божевільність вважає, що він - світова поліція і керівник Латинської Америки і Карибського басейну", - заявив Ніколас Мадуро, колишній президент Венесуели.

Та у світі ще є країни, які підтримують режим Мадуро. І це - Куба, Росія та Китай. А ще - Туреччина. Ердоган Мадуро навіть "братом" назвав публічно.

"Мене, як людину, яка вірить у демократію, шокували останні заяви президента Трампа. Я перетелефонував Мадуро по дорозі з Росії і сказав дуже чітко: не допускайте антидемократичного розвитку подій. Я думаю, Мадуро подолає ці перепони і продовжуватиме свій шлях із тими, хто у нього вірить", - зазначив Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Ніколас Мадуро - ставленик та послідовник політики одіозного Уго Чавеса. Керує Венесуелою з 2013 року. І за час його правління політична та економічна криза в країні досягла піку. Інфляція сягнула півтора мільйона відсотків! Через це довелося міняти валюту на новий "суверенний болівар". Бо колишній болівар знецінився настільки, що навіть туалетний папір коштував більше.

"Десяток яєць коштував 3 мільйони боліварів, а мінімальна зарплата - 2 мільйони. Ти працюєш 15 днів і не можеш купити яєць", - обурена Елізабет Торрес, мешканка Каракаса.

За останніх 5 років із Венесуели втекли понад 3 мільйони людей. Це - 10% усього населення. А ті, що залишилися - живуть за межею бідності. Люди голодують. Кожен із них - через недоїдання схуд у середньому на 11 кілограмів.

Навіть із похованнями у Венесуелі проблеми - на домовини не вистачає деревини, а на кремацію газу. Хоча у країні одні із найбагатших у світі покладів нафти!

Тож вочевидь, що люди доведені до відчаю. І масові протести для них - це змога щось змінити. Однак зробити це мирно навряд чи вдасться. Президентське крісло без бою Мадуро навряд чи здасть.