Гендерно-зарплатна арифметика! Вони працюють на рівних, а отримують менше! В усьому світі жінки досі заробляють скромніше за чоловіків. В Україні - аж на 40 відсотків. Навіть пенсію жінки отримують на третину меншу, ніж чоловіки! І що цікаво, така ситуація не лише в нас, а навіть у прогресивних європейських країнах.

Чому так відбувається? Про гендерні стереотипи на ринку праці - розповість Любов Кукла.

Домогосподарка, яка варить борщ та виховує дітей!

"Зачем ей работать? Она должна отдыхать, а мужчина должен работать"

Та насправді - зараз працюють усі! Трудовий ринок - гендерно рівний. Щоправда, якщо йдеться про резюме та кількість працівників. Але не про оплату!

Чоловіки заробляють більше. І це - не лише суто українська реальність, а світова! І гендерна рівність у передових країнах Європи чи в Америці - це міф.

Приміром, у Британії торік вибухнув грандіозний скандал. Коли з'ясувалося, що на BBC жінки отримують у кілька разів меншу зарплату, ніж чоловіки на таких же посадах. Тоді цю справу навіть в парламенті слухали.

"Я наполягаю, що це дискримінація, коли чоловіки отримують значно більше за точно таку ж роботу, як і в мене. Це незаконно!", - заявила Керрі Грейсі, екс-редактор китайського бюро ВВС.

"У нас, в Британії, різниця в оплаті в середньому 18%. Що це означає на практиці? Що жінки працюють 67 днів на рік безкоштовно, порівняно з чоловіками", - наголосила Сью Коу, старший директор з питань гендерної політики Британського конгресу профспілок.

В Україні різниця в оплаті ще більша - жінки отримують менше на 26 відсотків! А відтак, хоч і заробляють солідний стаж - та солідних пенсій не отримують!

У Британії, приміром, пенсійні виплати чоловіків вищі, аніж жіночі, аж на 40 відсотків! А на Кіпрі - взагалі майже на 50. Що ж у нас?

Статистика за минулий рік! В Україні - майже 12 мільйонів пенсіонерів. Дві третини з них, а це понад 7 мільйонів - жінки. І хоч пенсіонерок суттєво більше, грошей вони отримують - суттєво менше.

Погляньте: середній розмір виплат різниться аж на 30 відсотків! І щороку гендерний пенсійний розрив зростає. З чим пов'язана така нерівність?

Усе - через гендерну специфіку ринку праці. У керівництві, здебільшого, чоловіки! А от не надто престижні професії - прибиральниці, касирки, вахтери, санітарки - за жінками.

"Жінки змушені йти на професії, які оплачуються значно гірше, тому що, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, заробітну платню веб-дизайнера та касира в супермаркеті, то звісно, там різниця в рази", - говорить Тетяна Пашкіна, менеджер із персоналу.

Точніше - мінімум удвічі! І традиційно, за касою в маркеті - жінки, за монітором в офісі - чоловіки.

"Два года назад были обнародованы результаты исследования женского труда, которые говорят о том, что отставание более катастрофичное. Оно идет по некоторым странам и по некоторым профессиям до 50 процентов. А это является причиной и низкого пенсионного обеспечения женщин", - зазначила Галина Третьякова, керівник "Інституту громадських свобод".

Загалом Україна на 61 місці серед 144 країн, представлених в індексі Гендерного розриву. Тож у принципі, у нас - ситуація не найгірша. Середня.

Та, все одно, стереотипи - працюють. І поділ на жіночі і чоловічі професії є. Аби довести це - йду на експеримент. Разом зі своїм колегою Даниїлом Снісаром заходимо на "жіночу професійну територію" - намагаємось влаштуватись на роботу в салон краси. Першим телефонує Даниїл:

"Вы мастер маникюра и педикюра? - Так. А що тут дивного? - Ну, мужчины редко... такая профессия для мужчины... - Ну, рідко, ну, бачите, буває так"

Чи брати майстра манікюру Даниїла у жіноче царство? У салоні вагаються. Мене - готові влаштувати одразу:

"Можу вам на Viber надіслати фото своїх робіт, - Да, очень будет удобно. - Добре, дякую, до побачення".

Ще більше здивування викликає, коли телефонуємо, аби отримати роботу няні в дитсадку!

"Я у вас побачив оголошення про вакансію помічника вихователя. Підкажіть, будь ласка, якщо це чоловік, реально взагалі влаштуватися на таку роботу? - Чоловік? Помічник вихователя? Ну, я навіть не знаю, якщо чесно".

Та якщо бажання чоловіка отримати не надто престижну жіночу професію викликає подив, то бажання жінки отримати "чоловічу" - часто провокує спротив.

На топ-посадах майже завжди чоловіки. Бізнес та політика - це переважно їх територія. В деяких країнах навіть квоти для жінок у парламенті ввели.

"Политики - это было первое сообщество, к которому начали применять гендерные квоты. В некоторых странах эта пропорция достигает 50 на 50", - говорить Галина Третьякова, керівник "Інституту громадських свобод".

Наша Верховна Рада теж переважно чоловічий клуб. Жінок - лише 12 відсотків. А от в Америці - стався гендерний прорив! Цьогоріч в Конгрес увійшла рекордна кількість жінок. Не менше 98!

Та Штати - далеко не в лідерах гендерного балансу в парламенті. На першому місці... Руанда! Там половина депутатів - жінки. От тільки причина такої толерантності - геноцид у 90-х і масова загибель чоловіків.

Прем'єр Нової Зеландії - Джасінда Ардерн на Генасамблеї ООН разом зі своєю тримісячною донькою.

Сенатор від Іллінойсу Теммі Дакворт та її немовля. Депутат законодавчих зборів Тюрингії Мадлен Хенфлінг та її син. Ці світлини стають інтернет-хітами та новою реальністю. Хоча в Україні саме малі діти - одна з основних причин, чому жінок не беруть на роботу.

"У нас чому вважаться, що жінка через свою дітородну функцію - не стовідсотковим працівником. І через те, в якому б віці вона не була - все одно ніяк", - говорить Тетяна Пашкіна, менеджер з персоналу.

Зараз в Україні декрет - це три роки. В Європі - менше. В Британії - неповний рік. Тому молоді матусі частіше повертаються на роботу за місяць-два після пологів. Або ділять "декретні" обов'язки з чоловіками.

"Поїхали, будемо хліб додому приносити", - саме заради дитини, Тетяна Якубець з Рівного - пішла в чоловічу професію. У таксисти.

"Майже кожен другий пасажир, а інколи і кожен пасажир, коли сідає, він питає, чому жінка, тим більше, що вечірній чи нічний час. Дехто прямо питає, каже: тобі що, нема, шо робити?", - розповідає Тетяна Якубець, водій таксі.

Тетяна заробляє на лікування сину. Таксує у Рівному та в Києві. У столиці підробляє, коли хлопчик на обстеженні в столиці. У неї в салоні завжди засіб самозахисту - газовий балончик. А поділу професій на чоловічі та жіночі не розуміє. Бо життя змінює застарілі стереотипи.

"Напевно, зараз немає професій чоловічих і жіночих. Ми всі робимо те, що ми можемо", - розмірковує Тетяна Якубець, водій таксі.