От що в Америці точно працюватиме, навіть у таких умовах - так це американська кіноіндустрія. Голівуд переживе і шатдаун, і Трампа. І там уже готуються до чергової церемонії вручення "Оскарів".

Хто претендує на нагороду? І чому список номінантів уже називають скандальним? Дмитро Анопченко - знає.

До "Оскара" ще цілий місяць, та знамениту кіно-премію цього тижня лише ледачий не обговорював. Та й приводів для цього і так задосить. І номінації оголошені, і перші скандали, що можуть позбавити претендентів не просто "Оскара", а навіть права бути в номінації теж не забарилися. І це геть не звичний кіношний піар, який лише додає рейтингів. Навпаки!

Щодо номінантів, то кіноакадеміки насправді здивували. В найпрестижнішій категорії "найкращий фільм" - змогли визначили тільки 8 позицій з можливих 10. Та ще й у цьому короткому списку (між іншим, вперше за історію премії) супергеройське кіно: "Чорна пантера" - екранізація "марвелівського" коміксу!

"Чи то нову аудиторію - людей з вулиці - хочуть підтягнути, то чи рекордними касовими зборами стрічки надихнулися", - бурчить професор Кунц, "головний історик" "Оскара".

"Для мене взагалі сюрприз - цей успіх "Чорної пантери". Фільм вийшов мало не рік тому, і до того ж - це стрічка про супер-героїв - взагалі не те, що традиційно цінували на "Оскарі", - говорить Джонатан Кунц, професор Школи театру, кіно і телебачення.

Але що зараз цінує "Оскарівська команда" - зрозуміти складно. Бо ж у списку претендентів - і класичні голлівудські фільми, які з року в рік потрапляють у "вищу лігу". Як "Народження зірки" з Леді Гагою і Бредлі Купером.

"Мені завжди давали поради! "Не роби фільм занадто солодким", і одразу ж - "тільки ніякого негативу". Слушні поради, правда?", - спантеличений Бредлі Купер, актор і режисер.

Подвійний дебют, подвійний успіх - щонайменше, так вважає американська преса. Купера - як режисера (а це для нього перша робота) і співачки Леді Гаги, як актриси. Фільм вийшов набагато більш щирим, ніж стара картина 1976 року із Барброю Стрейзанд - рімейком якої він є.

"Спонтанність - це так круто! Весь фільм не боятися пробувати, змінюватися, рухатися. У цій стрічці я змогла бути самою собою! Це те, до чого я завжди прагнула, але зараз - зробила по-справжньому", - захоплюється Леді Гага, співачка і актриса.

Супергеройська "Чорна пантера", романтичне і музичне "Народження зірки". І поруч у списку претендентів на "Оскара" - чорно-білий фільм "Рома" Альфонсо Куарона, який захоплює екстравагантною аскетичністю. До того ж, знятий він не Голлівудом, а Netflix-ом, платним стрімінговим сервісом, який багато хто невдоволено називає "могильником старого доброго кіно". Цей кіно-мікс у номінаціях навіть професора Кунца змусив задуматися.

"Вочевидь, ера панування гігантських голлівудських студій на "Оскарі" - на жаль, закінчується", - говорить Джонатан Кунц, професор Школи театру, кіно і телебачення.

Чому? Просто настав час. 2018-го розрив між масовим кіно, що збирає зали, і картинами, які можна визнати мистецтвом, - став катастрофічним. "Створити чудовий фільм" і "заробити великі гроші" - на "Фабриці мрій" вже не синоніми. І Академія прагне зібрати під одним дахом і те, й інше. І репутацію зберегти - і глядачів не втратити. А цьогоріч шанс розгубити аудиторію - був. Голлівуд традиційно недолюблює Дональда Трампа. І щороку ведучі "оскарівської" церемонії змагаються - хто дошкульніше його "підколе".

"Трансляцію в прямому ефірі дивляться мільйони американців і глядачі по всьому світу - в 225 країнах світу, які тепер нас ненавидять. Гарне плаття, між іншим. Його що - пошила Іванка? Ми на "Оскарі"! І деякі з вас сьогодні зможуть навіть виголосити промову, про яку президент США буде ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ писати злі "твітти", прокинувшись завтра о 5-й ранку!"

Але традиція жартувати зіграла поганий жарт - Америка розділена, і частина симпатиків Трампа просто перестали дивитися трансляцію. Тому цього року церемонія - нестандартна. Без ведучих. Але втихомирити пристрасті навколо "Оскара" - все одно не вдалося.

Здавалося б, Харві Вайнштепйн - під слідством, Кевін Спейсі - в суді. І тема сексуальних домагань мала б бути закрита. Та несподівано спалахнув ще один скандал - навколо режисера фільму-номінанта "Богемна рапсодія".

Стрічка - про долю Фредді Мерк'юрі, який не приховував своєї гомосексуальності і влаштовував оргії, показані і в фільмі. Але цей скандальний сюжет несподівано втілився в реальному житті. Режисера - Брайана Сінгера - преса звинуватила в сексуальних домаганнях до хлопців і навіть у педофілії.

Журнал "Атлантик" опублікував довгу статтю під гучною назвою "Вам ніхто не повірить". Там - одкровення чотирьох хлопців, до яких Сінгер нібито чіплявся, коли їм не було ще й 18 років. Є і їхні фото тих часів, і відверті розповіді. Частину жертв режисер заманював на зйомки або запрошував до масовки, обіцяючи кіно-кар'єру.

Що робити - кіноакадемія поки не вирішила. Начебто і номінацію у фільму забрати не можна, і не відреагувати не вийде. Все це поки теми для розмов і суперечок. А от розв'яжуть цей вузол сумнівів, пліток і очікувань - 24 лютого в день самої церемонії.