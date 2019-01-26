Авиакатастрофа в Италии: появилось видео [ Редактировать ]
В Альпах на севере Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, погибли как минимум пять человек.
Об этом сообщает в Twitter Альпийская спасательная служба.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.
Альпийская спасательная служба на двух вертолетах эвакуировала с места аварии шесть человек, четверо отказались от медицинской помощи и покинули больницу, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, они продолжают лечение. Они имеют паспорта Швейцарии и Франции.
Сообщается, что летательные аппараты столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над ледником Рютор.
Ранее мы сообщали о четырех жертвах авиакрушения.
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