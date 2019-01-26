Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в президенти під номером 17 Олександра Вілкула незаконно.

Про це у Facebook заявив політолог Владислав Дзивидзинский.

З його слів, Вілкул подав у ЦВК документи на реєстрацію кандидатом в президенти від імені партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку", але при цьому слова "опозиційний блок" були додані в назву партії за пару тижнів до висунення, так як до цього вона носила назву "Партія миру і розвитку".

"У відкритих джерелах є інформація, що 17 січня 2019 року вже набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, згідно з яким партія мала би називатися "Партія миру і розвитку", а також в рішенні прописана заборона на використання в найменуванні партії назви інших партій або символіки. Відповідно до українського законодавства та Конституції України, рішення суду є обов'язковим для виконання, але центральна виборча комісія це враховувати, схоже, не збирається", - написав політолог.

«Ще до початку фінальної стадії виборчої кампанії ми вже бачимо правову колізію, так як центральна виборча комісія є державною інституцією, а видані ними документи, в тому числі посвідчення кандидата - є офіційними! Але якщо йти за логікою судового рішення - то такі дії вчинені з порушенням і є незаконними», - додав він.

Як стверджує Дзивидзинский, рішенням суду про перейменування партії визнане незаконними, однак реєстрація Вілкула кандидатом від цієї партії відбулася.

"Це може бути підтвердженням того, що керована банковою ЦВК є підконтрольною, а сам Порошенко готовий йти на будь-які порушення, щоб роздробити біло-синій електорат і перешкодити таким лідерам, наприклад, як Бойко вийти до другого туру виборів, адже для гаранта це завдання №1 в першому турі президентських виборів. Рішення Центральної виборчої комісії, цілком ймовірно, також буде оскаржуватися в суді. А це означає, що виборча кампанія продовжує стрімко набирати обертів і тепер переходить ще й юридичну та судову площину!", - зауважив експерт.