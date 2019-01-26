59-летнюю жительницу Австралии Хелен Ричардс укусил полутораметровый питон, который залез в унитаз. Женщина получила неглубокие колотые раны, которые ей сразу обработали антисептиком.

Инцидент произошел, когда потерпевшая гостила у родственников в Брисбене, сообщает BBC.

Хелен Ричардс рассказала, что "почувствовала резкий удар", когда села на унитаз.

"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела, как что-то похожее на черепаху с длинной шеей, уползает обратно в унитаз", - сказала она.

Чтобы извлечь огромного питона, австралийцам пришлось вызвать профессионального ловца змей Жасмин Зелени, которая отметила, что змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут воду в жаркую погоду.

Ковровые питоны очень популярны вдоль восточного побережья Австралии. Они не являются ядовитыми, но после их укусов рекомендуют делать прививки от столбняка.

Кроме того, в Австралии уже две недели стоит сильная жара, температура воздуха достигает 47 градусов по Цельсию. От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.

Ранее женщина нашла двуглавую змею посреди двора.