Полутораметровый питон залез в унитаз и укусил женщину (фото) [ Редактировать ]
59-летнюю жительницу Австралии Хелен Ричардс укусил полутораметровый питон, который залез в унитаз. Женщина получила неглубокие колотые раны, которые ей сразу обработали антисептиком.
Инцидент произошел, когда потерпевшая гостила у родственников в Брисбене, сообщает BBC.
Хелен Ричардс рассказала, что "почувствовала резкий удар", когда села на унитаз.
"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела, как что-то похожее на черепаху с длинной шеей, уползает обратно в унитаз", - сказала она.
Чтобы извлечь огромного питона, австралийцам пришлось вызвать профессионального ловца змей Жасмин Зелени, которая отметила, что змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут воду в жаркую погоду.
Ковровые питоны очень популярны вдоль восточного побережья Австралии. Они не являются ядовитыми, но после их укусов рекомендуют делать прививки от столбняка.
Кроме того, в Австралии уже две недели стоит сильная жара, температура воздуха достигает 47 градусов по Цельсию. От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.
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