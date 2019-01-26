Бюджетная авиакомпания Ryanair запускает новые рейсы из Киева в Германию, сообщается на сайте лоукоста.

Начиная со второй половины октября Ryanair предоставит возможность улететь из столицы Украины в четыре немецких города. Хотя официально авиакомпания еще не заявляла о запуске новых рейсов, но уже сейчас можно приобрести билеты на самолет.

Цена перелета будет составлять от 50 евро. Из аэропорта "Борисполь" будут осуществляться вылеты в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.

Перелеты планируют осуществлять два раза в неделю.

Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.