Ryanair запускает четыре новых рейса из Киева [ Редактировать ]
Бюджетная авиакомпания Ryanair запускает новые рейсы из Киева в Германию, сообщается на сайте лоукоста.
Начиная со второй половины октября Ryanair предоставит возможность улететь из столицы Украины в четыре немецких города. Хотя официально авиакомпания еще не заявляла о запуске новых рейсов, но уже сейчас можно приобрести билеты на самолет.
Цена перелета будет составлять от 50 евро. Из аэропорта "Борисполь" будут осуществляться вылеты в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.
Перелеты планируют осуществлять два раза в неделю.
Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.
по теме
Найбільшу авіакомпанію Ірану звинуватили у шпигунстві
Найбільшу авіакомпанію Ірану "Mahan Air", яка кілька разів на тиждень здійснювала авіарейси з Тегерану до німецьких міст - позбавили ліцензії
В Україні можуть відновити виробництво Ан-124 "Руслан"
Виробництво найпотужнішого у світі вантажопідйомного серійного літака Ан-124 "Руслан" цього року можуть відновити. Про це повідомили в "Укроборонпромі". Збирати літак планують без використання вузлів російського виробництва
Популярный лоукост повысил цены на багаж
Лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки
"Просидели в салоне 2 часа": в "Борисполе" у самолета отказали тормоза
Пассажиры просидели в салоне самолета два часа и не смогли улететь в Алматы
В Германии разбился самолет, есть жертвы (фото)
В Германии разбился двухмоторный итальянский самолет Vulcanair