В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра 26 января, в связи с приростом снега в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

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