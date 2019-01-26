Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах [ Редактировать ]
В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.
"По данным Укргидрометцентра 26 января, в связи с приростом снега в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Ранее мы писали, какой будет погода на 26 января.
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