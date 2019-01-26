Умер известный французский композитор [ Редактировать ]
В Париже на 87 году жизни умер французский композитор Мишель Легран. Об этом 26 января сообщило Agence France-Presse.
Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три Оскара и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей.
Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.
Ранее сообщалось, что умер гитарист Элвиса Пресли.
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