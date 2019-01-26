Жестокое избиение школьницы: в полиции открыли уголовное дело [ Редактировать ]
Полиция открыла уголовное производство по факту избиения школьницами 14-летней жительницы села Вишенки Бориспольского района Киевской области. Производство открыто по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), сообщили в полиции Киевской области.
"Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт относительно распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам", - говорится в сообщении.
Однако на этом конфликт между девушками не закончился, отметили в полиции. После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и словила на улице свою "жертву". Школьницу избивали ногами по голове и таскали за волосы, все это снималось на телефон.
Мать агрессивной ученицы правоохранители привлекли к административной ответственности за буллинг. Пострадавшая девочка сейчас проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений.
Напомним, ранее мы сообщали, что под Киевом школьницы жестоко избили девочку. Драка попала на видео.
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