В Раховском районе Закарпатской области накануне вечером трое 28-летних туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стиг, один из них погиб. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Ранее сообщалось, что спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.