В Закарпатской области туристы попали под лавину, есть жертвы [ Редактировать ]
В Раховском районе Закарпатской области накануне вечером трое 28-летних туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стиг, один из них погиб. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Ранее сообщалось, что спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.
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