В Донецкой области обнаружили арсенал боеприпасов [ Редактировать ]
В городе Торецк (Донецкая область) правоохранители, во время проведения оперативных мероприятий по выявлению и документирования правонарушений, в пятницу, 25 января, обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Сообщается, что на крыше нежилого помещения было найдено 30 РПГ-7, 20 гранат Ф-1, почти 3 тыс. патронов 5,45 мм и 7,62 мм.
"Сведения относительно данного события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Изъятые боеприпасы переданы в ГСЧС Украины со склада Объединенных сил для их дальнейшей утилизации", - сообщили в штабе ООС.
Также в штабе подчеркнули, что работа по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки продолжается постоянно и находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и командование Объединенных сил
Ранее сообщалось, что украинские военные сбили беспилотник со взрывчаткой.
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